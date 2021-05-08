周五英超獨腳戲，李斯特城主場爆冷以2:4不敵護級心切的紐卡素，在爭取來季歐聯席位遇上打擊。賽後領隊羅渣士稱球隊仍有不俗的位置，有信心球隊能以前四完季，不過球隊餘下3場聯賽場場硬仗，要連撼曼聯和車路士，令人擔心李城會否如上季一樣滑出前四。

李城上季在最後9場聯賽僅贏2場，煞科生死戰更不敵曼聯，最終由第3位跌至第5位，痛失歐聯席位。今季來到聯賽最後直路，合計上仗賽和修咸頓，球隊已經兩場不勝。球隊賽季餘下三場聯賽更是連場硬仗，對手分別是曼聯、車路士和熱刺，加上仍有英足盃決賽鬥車路士，球隊隨時再次滑鐵盧。

不過，領隊羅渣士對球隊依然保持樂觀：「我們仍有一個不錯的位置，所有的事情都掌握在自己的心中，我們已經非常接近自己定下的目標。」目前球隊以35戰得63分續居第三位，多賽一場下領先第四位的車路士2分及領先第五位的韋斯咸5分，仍未確保可穩佔前四名。加上今仗賽前熱身時，中堅大將莊尼伊雲斯受傷，亦令球隊在球季最後直路再添難度。

李斯特城餘下賽程

11/05 英超 客對曼聯

15/05 英足盃決賽 中立場對車路士

18/05 英超 客對車路士

23/05 英超 主對熱刺

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