衞冕的湖人周五在NBA常規賽作客拓荒者，雖然有安東尼戴維斯（Anthony Davis）攻入36分及搶下12籃板，但在全隊只有三人得分上雙之下最終以101:106不敵對手，兩連敗後跌至西岸第七位，拓荒者則升上第六位且對賽戰績佔優。馬刺同日作客則以113:104戰勝帝王，結束五連敗，在西岸續排第10，保持參與附加賽以爭取季後賽席位的希望。

湖人和拓荒者今仗賽前戰績同為37勝29負，兩隊在今季兩次交鋒各贏一場，湖人憑對西岸球隊較佳戰績力壓拓荒者而排在第六位。然而周五面對拓荒者，湖人在勒邦占士（LeBron James）連續第三場因傷缺陣下，儘管上場敗給快艇之役開賽初段已因踏到場邊廣告板而早早退下火線的AD可以正選出賽，而他上陣39分鐘亦取得36分、12籃板及5助攻，惟湖人第一節已落後拓荒者22:34，加上隊友中只有攻入18分的卡路素（Alex Caruso）及17分的樸比（Kentavious Caldwell-Pope）得分達雙位數，雖然第三節曾追平甚至反超前，但西蒙（Anfernee Simon）跳投得手助拓荒者再反先成73:72，完成第三節拓荒者領先82:78。

第四節湖人曾被拓荒者拋離10分，惟AD連取7分，在最後1分10秒為湖人追成97:100。今場為拓荒者貢獻38分、7助攻及4籃板的尼拉特（Damian Lillard）在最後39.6秒2罰俱中後，卡路素上籃得分再為湖人追成只落後3分。麥高倫（CJ McCollum）和尼拉特之後再各入2罰球，在最後11.2秒拉開7分，在全隊有包括攻入21分的麥高倫及19分的N鮑維（Norman Powell）在內共五名球員得分上雙下力保勝果，今季與湖人對賽取得2勝1負優勢。

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