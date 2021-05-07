蘇亞雷斯今季由巴塞隆拿轉投馬德里體育會，首循環聯賽因傷未能倒戈，到今仗終於有機會與舊主交手。阿蘇在上半季表現爭氣，入球不斷，一度在射手榜領先；然而路遙知馬力，昔日隊友美斯在下半季入球率更佳，目前已在積手榜領放，有望將奪得神射手的紀錄刷新。

有望回歸魯營球場倒戈的蘇亞雷斯，於2014年由利物浦轉投巴塞，馬上便與美斯以及當時仍在陣中的尼馬，組成歐洲數一數二最強鋒線組合，並一起贏過西甲及歐聯錦標。場外阿蘇與美斯亦份屬好友，季前巴塞棄用前者，據悉亦引起美斯的高度不滿。曾在2016年贏得西甲金靴獎的蘇亞雷斯，加盟馬體會後如魚得水，上半季保持極高入球率，在1月中起曾連續4場西甲上陣建功共入7球。然而阿蘇近期入球走勢回落，自3月份起至今7場聯賽僅入3球，當中自4月起便一直啞火。

另邊廂，球王美斯的走勢則是越戰越勇，上輪西甲再次救駕，梅開二度助巴塞以3:2作客險勝弱旅華倫西亞，3月起至今上陣9場西甲入9球，目前已累積28個聯賽入球，領先次席賓施馬達七球，再成為神射手機會高唱入雲；一旦美斯又奪金靴獎，累積8次以及連續5年成為射手王皆屬西甲新紀錄。

文：何西