踏入季尾不少歐洲聯賽已決出冠軍，四大聯賽之中只有西甲鬥得最激烈，聯賽還餘四輪之下，積分榜前4支球隊仍有爭標希望，彼此間最多只是相差6分，剛巧本周西甲賽程這4隊將會互相對壘，勝負隨時影響今屆西甲冠軍誰屬。

賽前馬體里體育會在榜首有兩分優勢，以76分領先同得74分的皇家馬德甲及巴塞隆拿，至於西維爾則落後馬體會6分排在第四位。適逢本周六巴塞隆拿將會在主場迎擊馬體會，巴塞今仗只要全取三分，即可力壓馬體會登上榜首，加上巴塞餘下賽程對手不強（見附表），只要周六在魯營能越過馬體會一關，大有機會問鼎冠軍，難怪被足智彩視為奪冠大熱。

不過，由於西甲的賽制是若然有球隊同分，將會先計算彼此間的對賽成績，故首循環以0:1不敵馬體會的巴塞，周六若然未能取勝，加上他們在今季國家打吡的對賽成績又不及同分的皇馬，爭標形勢將會處於相常被動。

反觀各隊間對賽成績最好的皇馬，只要周日鬥西維爾全取三分，不但有機會把握馬體會硬撼巴塞失分升上榜首，皇馬亦能確保是四隊之間對賽成績最好，變相皇馬若與3支爭標對手最終同分，皇馬仍可獲得最高的排名，這對於皇馬爭取衞冕將相當有利，不過皇馬餘下賽程對手實力較強，戰罷西維爾後要作客早前擊敗巴塞的CF格蘭納達、實力份子畢爾包及煞科戰鬥維拉利爾，皇馬想全勝後上奪冠未必容易。

文：尊嘉

西甲四強冠軍賠率及餘下賽程

排名 球隊 現時積分 冠軍賠率

1 馬德里體育會 76分 3.75倍

馬體會餘下賽程

日期 對手 易食指數

8/5 （客）vs巴塞隆拿 ★

12/5 （主）vs皇家蘇斯達 ★★★

16/5 （主）vs奧沙辛拿 ★★★★

23/5 （客）vs華拉度列 ★★★★★

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排名 球隊 現時積分 冠軍賠率

2 皇家馬德里 74分 6倍

皇馬餘下賽程

日期 對手 易食指數

9/5 （主）vs西維爾 ★

13/5 （客）vsCF格蘭納達 ★★★

16/5 （客）vs畢爾包 ★★★

23/5 （主）vs維拉利爾 ★★

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排名 球隊 現時積分 冠軍賠率

3 巴塞隆拿 74分 1.48倍

皇馬餘下賽程

日期 對手 易食指數

8/5 （主）vs西維爾 ★

11/5 （客）vs利雲特 ★★★★

16/5 （主）vs切爾達 ★★★★

23/5 （客）vs伊巴 ★★★★★

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排名 球隊 現時積分 冠軍賠率

4 西維爾 70分 25倍

西維爾餘下賽程

日期 對手 易食指數

9/5 （客）vs皇家馬德里 ★

12/5 （主）vs華倫西亞 ★★★

16/5 （客）vs維拉利爾 ★★

23/5 （主）vs艾拉維斯 ★★★★★

資料來源：足智彩及蘋果名家分析

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