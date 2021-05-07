今季歐聯決賽將由曼城及車路士兩支英超球隊上演終極一戰爭奪冠軍，而5月29日的決賽將於土耳其伊斯坦堡舉行。不過，周五英國政府宣佈，因現時土耳其疫情嚴重，已經被列入「紅色名單」，而且政府表明球迷不應前往當，同時亦有指英格蘭足總及歐洲足協（UEFA）正商討決賽改於英格蘭本土上演的可能性。

雖然土耳其近期疫情有所舒緩，但截至5月6日單日仍有超過20,000萬宗的新增確診個案，相比英國現時單日超過2,000宗個案為10倍以上，所以政府宣佈將土耳其列入紅色名單，任何由土耳其入境的人士均需要起碼先隔離10日。

因UEFA打算決賽讓25,000名球迷入場，其中曼城及車路士兩隊球迷將獲發4,000張門票，意味起碼有8,000英國國民將會入境土耳其。周五英國運輸大臣夏博思（Grant Shapps）就指土耳其已列入紅色名單，警告若非極端情況不應到訪當地。而有消息指英格蘭足總正與UEFA商討決賽移師英國上演的可能性，夏博思就指政府對此提議持開放態度，但最終決定仍在UEFA手上。

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