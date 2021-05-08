英超爭標大局已定，曼城今周更有望提早封王，不過前四位置仍然緊湊，周日韋斯咸主場迎戰愛華頓，雙方力爭前四，「丘仔」丘建威覺得，槌仔幫今季整體表現優異，特別是主場出擊賽事，一共取得31分，可以小勝表現不穩的愛華頓，撑韋斯咸上盤。

丘仔覺得，韋斯咸今季首循環憑防守中場湯馬士蘇錫克一箭定江山，作客以1:0擊敗愛華頓。湯馬士蘇錫克既可守亦可攻，頭槌功夫十分了得，經常後上殺入禁區取得入球。雖然好拍擋迪格蘭賴斯今仗因傷缺陣，但由曼聯借用的連格繼續表現出色。相反「拖肥糖」愛華頓季初的銳氣隨前鋒卡維特利雲的狀態一樣出現下滑的情況，如今只排在聯賽第八位，距離來季歐洲賽席位位置越來越遠。就算拖肥糖今季作客表現不錯，共取得33分，只是比曼市雙雄及李斯特城少。但球隊近期表現不穩為最大的致命傷，近8場各項賽事只得1勝，主隊讓平/半可取上盤。

西甲周六上演爭標大戰，由巴塞隆拿主場對馬德里體育會，「西甲專家」鄭兆聰覺得，「一哥」馬體會上場作客以一球險勝艾爾切，論表現算是不俗。當中蘇亞雷斯傷癒復任正選，可說是及時雨，這名射手經過一場賽事後狀態應會提升，有助憑突擊攻破巴塞大門。加上巴塞近年開始換血，但球隊基本上仍是靠美斯、布斯基斯及碧基等幾位多年功臣支撐，他們年紀不輕，表現或多或少打點折扣，隊內年輕球員表現又未算穩定，在關鍵戰能否發揮水準將成疑問。聰仔覺得馬體會受讓半/一可博下盤。

英冠今周進行最後一輪賽事，譚拔士支持已提早奪冠升班的諾域治，作客班士利可以全取3分，以贏波完成賽季；譚拔士覺得諾域治在奠定升班後連敗兩場，但近兩場已回復水準，先作客擊敗昆士柏流浪，上場則大勝雷丁，球員似已重拾爭勝心。季前沒太多賭博公司看好班士利有機會爭升班，其升班賠率達501倍，但最終殺入附加賽，領隊伊斯美爾有機會成為今季英冠最佳領隊。伊帥今輪未必會派遣近況頗佳的中場主力阿歷士莫華特等出戰，以留力在附加賽準決賽鬥賓福特，此戰可捧出爐英冠盟主諾域治贏波完季。

蘋果星級名家今周推介

名家 推介

譚拔士 星期六16諾域治勝（2.22）

鄭兆聰 星期六40馬德里體育會(下)(1.77)

丘建威 星期日62韋斯咸（上）(1.93)

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