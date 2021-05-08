歐洲足協（UEFA）針對歐超聯風波秋後算賬，周五宣佈會交由紀律小組，處理對皇家馬德里、巴塞隆拿與祖雲達斯三個拒絕退出該計劃的始創會員處分。三間球會周六隨即發出聯合聲明，繼續與UEFA抗衡，堅決不放棄歐超聯計劃。

三間球會在聲明中稱，作為始創會員的他們，無法接受在第三方壓力底下要被迫放棄該計劃，甚至批這種做法，是要令他們放棄為現有足球系統提供解決方案及尋求對話的權利和義務。

聲明中還表示根據法院的相關判決，國際足協（FIFA）與UEFA在這一法律程序尚未結束前，不得直接或通過其附屬機構，對歐超聯的創始球隊進行處分，也不能採取與歐超聯抗衡的行動。

他們也繼續重申，歐超聯這項計劃是由12間球會共同成立的，希望為歐洲足球大家庭尋求出路。12間球會都為目前的社會經濟現狀擔憂，也同時認為要使這項運動持續發展，結構性的改革已是勢在必行，但也承認這次提出的方案面對各種不同反應，確實有責任反思，但不排除在必要時會再重提出這類方案，以解決足球界的系統性危機。

UEFA周五表示對已正式宣佈退出歐超聯的其餘九支球隊作出經濟處分，除了要合共捐出1,500萬歐元以幫助發展歐洲的兒童及基層足球，九隊都要扣減一季歐戰的5%收入並作重新分配。

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