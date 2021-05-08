意甲冠軍雖然已經成為國際米蘭的囊中物，然而從第二位的阿特蘭大至第六的拉素之間，彼此最名只是相差5分，5支球隊包括阿特蘭大、祖雲達斯、AC米蘭、拿玻里及拉素，將會在餘下4輪爭奪3席力爭前四，從而希望與冠軍國際米蘭一同獲得來屆歐聯資格。

當中10連霸夢碎的祖記，目前與阿特蘭大及AC米蘭同分，但只領先拿玻里2分及拉素5分，前四席位仍未穩陣，周日祖雲達斯更要在主場迎戰AC米蘭，能否擊敗對手力保前四位置，還是要看陣中王牌基斯坦奴朗拿度（C朗）的入球能力，事關上場聯賽個人梅開二度、協助祖記2:1反勝烏甸尼斯的C朗，只要周日對米蘭再取得士哥，即可以攻入加盟祖雲達斯後第100球。

根據sportbible報道，假若C朗為祖記再射入一球，不但可以成功破百，還會成為史上首名球員，執業生涯曾為3間球會及國家隊攻入100球或以上。近日有傳已經36歲的C朗有意離隊，並打算鳥倦知道回到家鄉葡萄牙效力母會士砵亭，故C朗若然希望將自己載入史冊，餘下4場聯賽包括硬撼米蘭雙雄的賽事，或許是C朗為祖記入球破百的最後機會。

C朗職業生涯入球數據

球季 效力球會 上陣場數 入球

02-03年 士砵亭（葡超） 31場 5球

03-09年 曼聯（英超） 292場 118球

09-18年 皇家馬德里（西甲） 438場 450球

19年至今 祖雲達斯（意甲） 129場 99球

國家隊上陣：173場

國家隊入球：103球

截至07/05

-----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波