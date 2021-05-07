【名家足路】

下周日晚英超上演前四爭奪大戰，韋斯咸主場迎戰愛華頓。「槌仔幫」今季整體表現優異，特別是主場出擊時，一共取得31分，只是比奪冠在望的曼城低。不過他們今場同樣要面對作客成績不俗的「拖肥糖」，所以預期今場賽事戰情將會相當緊湊，可能只以一球分出高下。

韋斯咸今季首循環憑防守中場湯馬士蘇錫克一箭定江山，作客以1:0擊敗愛華頓。今季我曾多次大讚此子的表現，既可守亦可攻，頭槌工夫十分了得，經常後上殺入禁區取得入球。雖然好拍檔迪格蘭賴斯今仗因傷缺陣，但由曼聯借用的連格繼續表現出色。前一場聯賽雖然以一球僅負車路士，但他全場被嚴密看管，每次運球時車仔球員甚至不惜犯規領黃都要停下他，可見他對韋斯咸的重要性。由於愛華頓防守中場杜哥利及桑基巴文因傷未能上陣，如果不善防守的占士洛迪古斯傷癒復出的話，相信連格將會得到頗大的自由活動空間，絕對有利他今仗好好發揮擅長的運球突破及傳送。

愛華頓的銳氣與前鋒卡維特利雲的狀態一樣出現下滑的情況，如今只排在聯賽第八位，距離來季歐洲賽席位越來越遠。可幸拖肥糖今季作客表現不錯，共取得33分，只比曼市雙雄及李斯特城少，但表現不穩是他們最大的致命傷，各項賽事近8場只得1勝。相信領隊安察洛堤今夏將為球隊進行大換血，引入更多年輕當打，以及最重要的高速球員。事關愛華頓欠缺一位有速度的中場球員在陣，令球隊進攻時闊度不足，使對手易於防範。

韋斯咸領隊莫耶斯每次對上同級對手都會以三分為目標，槌仔幫距離第4位的車路士只有3分之差，如果後者之前一晚對賽榜首的曼城失分的話，槌仔幫戰意定必更加旺盛，預計今仗主隊將可以一球小勝表現不穩的愛華頓，撑韋斯咸讓平/半的上盤。

文：丘建威