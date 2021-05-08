皇家馬德里雖然仍在爭奪今季西甲冠軍，但有指教練施丹因執教皇馬感到身心俱疲，已決定在季尾再次離開皇馬，而他的下一站很大機會到祖雲達斯會取代派路。

皇馬上周在歐聯四強被車路士淘汰出局後，雖然施丹對自己下季會否留任避而不談，但有傳他已經決定在季尾第二度和皇馬「分手」。今季皇馬飽受傷患困優，前中後各有主力如夏薩特、沙治奧拉莫斯等都大傷缺陣過，球隊經常未能以最佳陣容應戰令成績受影響，施丹認為傳媒對他和球隊的批評不公，對於這些他無法控制的事情感到很厭倦。

上季回巢的施丹雖然在聯賽重啟後助球隊後上奪反壓死敵巴塞隆拿贏西甲冠軍，但有指施丹對於賽事繁瑣的防疫措施感到很厭煩，球員亦因確診要隔離影響排陣外，他亦無法全力專注執教球隊，種種因素亦他感到意興闌珊，不論今季皇馬聯賽能否衞冕，他亦決定離隊。

有指意甲祖雲達斯已經密切留意施丹的重向，球會會長阿涅利非常欣賞施丹，早在施丹19年離開皇馬時已經想招攬他到「老婦人」。球隊亦希望由施丹取代今季表現欠佳的派路領軍，向重奪意甲和贏下歐聯冠軍的目標進發。

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