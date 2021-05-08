皇家蘇斯達周五在主場以2:0擊敗大部份時間少踢一人的艾爾切， 在西甲穩佔第五位，鞏固了來季參與歐霸盃的位置。

在積分榜排尾二的艾爾切，開賽11分鐘便有魯爾古迪因侵犯哥魯沙比，球證翻看VAR後改判紅牌將其驅逐而只餘10人應戰。27分鐘，皇蘇有蒙利爾近射破網，但因大衞施華越位在先，入球無效，完半場兩隊踢成0:0。

多踢一人的皇蘇在比賽中雖佔盡優勢，但要戰至72分鐘才打破僵局，由阿列斯艾路斯當度接應贊奴沙開出的角球頂入而領先1:0。補時階段，莊巴迪斯達交出助攻，奧耶沙巴爾在禁區邊遠射得手，協助皇蘇以2:0戰勝艾爾切。

皇蘇現時35戰得56分繼續排在西甲積分榜第五位，領先少賽一場排第六的維拉利爾4分及第五的貝迪斯5分，前者下周日會在西甲迎戰切爾達，後者則於下周一主場對CF格蘭納達。至於35戰得30分的艾爾切續居尾二的第19位，護級未許樂觀。

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