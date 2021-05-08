東岸「一哥」76人周五憑艾比迪（Joel Embiid）貢獻37分及13籃板，於主場以109:107險勝塘鵝，在NBA常規賽取得七連勝，向成為季後賽東岸1號種籽繼續邁進。

周五（香港時間周六）NBA常規賽戰果

76人 109:107 塘鵝

公牛 121:99 塞爾特人

公鹿 141:133 火箭

黃蜂 122:112 魔術

熱火 121:112 木狼

小馬 110:90 騎士

爵士 127:120 金塊

太陽 128:105 紐約人

拓荒者 106:101 湖人

帝王 104:113 馬刺

註︰前者主場

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