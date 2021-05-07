【名家足路】

英冠今周進行最後一輪賽事，已提早奪冠升班的諾域治作客班士利，考慮到諾域治過去兩場展示出不俗爭勝心，班士利則心繫升班附加賽，此消彼長下，諾域治有機會以贏波完成賽季，可以「金絲雀」的客W作為今周重心之選。

雖然歐超聯鬧劇接近落幕，但尚有不少餘波，除曼聯球迷周日闖入奧脫福球場，令球隊對利物浦最終延期，歐洲足協亦繼續打壓，聲言判罰尚未退出此非法組織的球會。

曼聯球迷衝入球場示威，以求阻礙雙紅會進行後，各地球圈人士多少擔心其他球會的球迷會否效法採取類似行動。不過球迷可以放心，曼聯球迷對格拉沙家族未能再帶領球會重拾昔日光輝早有不滿，加上歐超聯事件，才令球迷忍無可忍。

車路士及曼城等球會近年能夠交出成績，很大程度是新投資者的加入並注入大量資金，球迷對班主多少有多點尊重，加上球會高層已公開道歉，有助減低球迷不滿情緒。惟歐超聯事件尚未完結，就算歐洲足協打壓只是暫時平息，實際問題仍然存在，說不定不久將來會死灰復燃。

打比郡掌護級主導權

今季英冠已到尾聲，前六位已定，第3至6位基本上是等候附加賽，但球迷要留意個別球會如般尼茅夫及班士利似在避開賓福特，這多少解釋了近期表現為何有點走樣。護級方面仍有變數，但主導權落在六連敗的打比郡身上，這支由朗尼帶領的球隊，如能擊敗錫周三則可逃出生天。

季尾階段球員落場態度起決定性作用，諾域治在奠定升班後連敗兩場，但近兩場已回復水準，先作客擊敗昆士柏流浪，上場則大勝雷丁，球員似已重拾爭勝心。季前沒太多賭博公司看好班士利有機會爭升班，其升班賠率達501倍，但最終殺入附加賽，領隊伊斯美爾有機會成為今季英冠最佳領隊。伊帥今輪未必會派遣近況頗佳的中場主力阿歷士莫華特等出戰，以留力在附加賽準決賽鬥賓福特，此戰可捧出爐英冠盟主諾域治贏波完季。

文：譚拔士