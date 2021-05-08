2021壁球主席盃今日（周六）假香港壁球中心舉行決賽，18歲小將陳善鈺一鳴驚人，她於決賽直落三局橫掃朱玟懿，生涯首度晉級世界職業壁球員協會（PSA）計分賽決賽即贏冠軍。男子組則上演三月主席盃四強翻版，最終頭號種籽葉梓豐成功復仇，以3:1擊敗劉子均捧盃。

陳善鈺去年10月轉為全職運動員，短短半年即展現其深厚潛質，三月主席盃她躋身四強，今次賽事她更上一層樓，以六號種籽之身連挫師姐何子樂及李嘉兒入決賽，過程一局不失。決賽她鬥五號種籽朱玟懿，首局先贏11:6、次局她雖一度落後，最終「刁時」反勝13:11，第三局她再下一城贏11:9，生涯首度膺PSA計分賽冠軍。陳善鈺年僅18歲即擊退一眾師姐脫穎而出，她賽後指非常高興，但自認為與師姐相比稍欠經驗及穩定，期望未來比賽能更冷靜應戰，「我未必判斷得好好，有時知自己要積極進攻，係咪都走咗上去，但無睇係咪啱，最後打咗啲失誤。」

男子組方面，葉梓豐與劉子均相遇於決賽，葉梓豐三月於主席盃四強以2:3見負於劉，今次他一雪前恥，以局數3:1取勝（11:5、9:11、11:8、11:6）。球壇停擺多時，至今國際賽尚未完全復賽，葉梓豐坦言過去一年難捱，「依家係有個國際賽賽程，疫情日日都唔同，有冇比賽都無人知，盡量練住先啦，都無咩特別嘢做到，變唔到（外圍因素），就惟有集中訓練，好似練咗一個好長嘅夏季特訓咁。」

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