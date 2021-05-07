其實早年嘅日職同澳職都有啲相似，因為參賽球隊唔多，所以同樣都不設升降班制，1998年先至首次出現降班球隊，不過日職喺過去二十幾年都經歷過多次改制。

除咗降班球隊數目會根據不同嘅時期有所變化之外，日職同日乙嘅升降班制度過去都有好多「花臣」。例如1998年，嗰一季嘅日職因為橫濱飛翼散班，原本已經夠晒混亂，賽會仲要搞個「J1參入決定戰（升降班附加賽）」，決出升降班球隊。

呢個附加賽玩法都幾複雜，第一輪首先由日職包尾嘅福岡黃蜂同日乙嘅川崎前鋒對壘，結果福岡第一圈成功淘汰川崎晉級。之後第2圈日職榜尾4隊又要分開兩邊踢主客制，輸咗嗰2隊再踢第3圈，結果嗰季札幌岡薩多輸晒尾兩圈就要降班，日乙就只有冠軍嘅東京燃氣足球部，亦即係家陣嘅FC東京升班。

上季日職就因為疫情關係，決定不設降班，日乙冠、亞軍就依然可以直接升班，不過今季一降就要降四隊喇，所以今季日職護級戰仲好睇過爭冠軍。家陣處於降班位置嘅大阪飛腳今輪就會主場迎戰榜首嘅川崎前鋒，飛腳今季入波係全日職最少，今場對住前鋒應該都係捱打，「讓球」直取前鋒上盤！

另一場名古屋鯨魚迎戰大阪櫻花，鯨魚6日輸咗畀榜首嘅川崎前鋒2次，肯定希望贏番場振奮士氣。其實鯨魚喺周中嗰場嘅進攻表現唔錯，加上櫻花今季作客只係贏過包尾嘅FC橫濱，鯨魚主W值得一博。

仲未贏過嘅FC橫濱下周日就會作客清水心跳，橫濱今季六次作客全部輸晒，仲要失咗成20球，雖然心跳近況都唔太好，不過今季對下游球隊都贏多輸少，一於博心跳主場開齋捧主W。

文：薰爵

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