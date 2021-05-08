據意大利傳媒報道，意甲賽會計劃將聯賽參賽隊伍由現時的20隊減至18隊，以配合歐聯在2024/25改革後的賽制，各意甲球會代表將於下周二於米蘭舉行會議。

歐洲足協上月落實將會在24/25球季的歐聯開始新賽制，正賽參賽隊伍將增至36隊，每支參賽球隊至少會踢10場賽事，而總比賽場數亦會比現行的賽制多出100場。據意大利《共和國報》報道指，包括意甲在內的4個歐洲聯賽都會就國內聯賽和盃賽進行改革，以配合歐聯改革後的賽程。

其中意大利盃由下季開始就將參賽球隊大幅縮減至40隊，只有意甲和意乙各20隊球隊參賽。報道又指意甲賽會亦計劃將意甲聯賽的球隊數目減至18隊，以減少國內賽事的頻密程度。據報意甲20支球會的代表將會在下周二於米蘭舉行會議，討論「裁軍」問題，不過意甲賽會會長賓奴和賽會執行官迪施禾則不會出席。

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