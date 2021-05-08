塘鵝周五宣佈，大前鋒錫安威廉臣（Zion Williamson）因為左手無名指骨裂而無限期休戰，球會籃球營運總裁格芬（David Griffin）認為，如果聯盟在執法上做得更好，錫安的受傷是可以避免。

根據塘鵝的聲明，左撇子錫安威廉臣周四在塘鵝啟程往費城之前進行的電腦掃描顯示了其左手指傷勢，但其治療計劃和復出時間表有待進一步評估再決定。塘鵝方面沒有透露錫安是在何時受傷，但他在周二球隊以108:103戰勝勇士之役第三節還剩約9分鐘，與勇士中鋒魯尼（Kevon Looney）搶奪籃板時似乎傷到了手指。

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