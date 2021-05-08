在歐聯4強出局的皇家馬德里，現回西甲爭標再受打擊。球會周六證實剛復出的隊長沙治奧拉莫斯再次受傷，不肯定季尾前還會否再替皇馬披甲，甚至有報道揣測季尾約滿的他，可能已提早完成銀河艦隊生涯的最後一戰。

拉莫斯剛在周三對車路士的歐聯4強次回合復出，踢足90分鐘，可惜皇馬依然不敵對手出局，只能返回本土聯賽爭衞冕。不過，周日主場惡鬥西維爾前，球會證實這位中堅的大腿肌肉再度拉傷，缺席了賽前操練，但未有解釋他是否在上場大戰弄傷。

皇馬的聲明這樣寫：「根據隊醫替拉莫斯進行測試後，診斷他的左腿筋半膜肌腱出現問題，康復情況需要繼續評估。」

這已是拉莫斯今季第3次受傷，西班牙媒體更猜測這次受傷，是否意味未續約的拉莫斯已踢完皇馬的最後一場比賽。至於周日對西維爾一戰，由於華拉尼也仍在養傷，皇馬只剩拿祖費南迪斯艾達米列達奧兩位中堅可用。

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