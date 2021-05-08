拿度周五直落兩盤不敵施華利夫，在馬德里網球公開賽8強出局，後者將與反勝伊斯拿2:1的迪安在4強交鋒。

34歲的1號種籽拿度是五屆馬德里網賽冠軍，但周五面對5號種籽施華利夫直落輸4:6和4:6，與該名德國球手交手已三連敗。施華利夫首盤一度落後2:4，但在兩度打破拿度發球局後扭轉形勢，最終首次在泥地賽戰勝「泥地王」拿度。

施華利夫的4強對手，是以3:6、6:3和6:4反勝美國伊斯拿的3號種籽迪安，二人將重演2018年的決賽戲碼。三年前的決賽，施華利夫直落擊敗奧地利的迪安而奪得冠軍。

至於另一場4強將由8號種籽子意大利的巴利天尼與挪威的魯特對壘。巴利天尼周五在8強是以5:7、6:3和6:0反勝智利的加連而晉級，魯特則是以7:5和6:1淘汰哈薩克的布比歷。

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