日本的新冠肺炎疫情持續，但國際奧委會（IOC）副會長高亞迪斯周六堅持，沒有事情可以阻止東京奧運如期舉行。

原定2020年上演的東京奧運，因為新冠肺炎疫情而延期一年，惟日本疫情反覆，在周五，東京、大阪、京都、兵庫、愛知和福岡六個都府縣的緊急狀態都延長至本月31日，東京奧運的舉行再受質疑。IOC副會長高亞迪斯周六被《法新社》問到，定於7月展開的東京奧運是否有可能取消或再次延期時回應︰「不，沒有可能。日本首相菅義偉兩三個星期前曾對美國總統拜登那樣說過，他對IOC亦是那樣說。」

高亞迪斯表示︰「我們正就一切安全措施與他（菅義偉）合作，這將會如期舉行。」菅義偉4月曾與拜登會談，強調日本正盡一切可能遏制新冠肺炎疫情，舉辦一個「安全而令人安心」的奧運會。

澳洲奧委會會長高亞迪斯，是監督東京奧運的IOC協調委員會主席，周六在悉尼主持澳洲奧委會周年大會的他透露已進行了大量工作以確保運動員和日本民眾安全，他說︰「去年我們用了上半年確定所有最壞的情況，之後半年研究必須的對策。我們在假設沒有疫苗的前提下實行有關措施，所以情況已經改善。奧運會將會舉行。」

美國藥廠輝瑞以及其德國夥伴BioNTech，周四宣佈了與IOC的協議，將為參加東奧的運動員和職員們提供疫苗，並會與國家體育機構合作，確保有需要人士在往日本之前都獲得疫苗。高亞迪斯指這是重要的一步，並強調他們採取的所有預防措施都是為了運動員和日本民眾的健康。

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