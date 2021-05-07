周六西甲爆發「天王山之戰」，現時位列第三的巴塞隆拿主場迎戰榜首馬德里體育會。落後兩分的巴塞並無退路，必須全取三分，惟近期防守時有漏洞，今仗寧取「入球大細」[2.5球]的「大」。（球賽編號：星期六40；now632台今日10:15pm直播）

對比因分心歐聯戰線，球員體能已經見底的皇家馬德里，以及上輪主場大意全失三分的西維爾，馬體會及巴塞更被看好可贏得今季西甲冠軍，周六一戰的重要性不言而喻。巴塞上輪落後之下，靠美斯梅開二度及基沙文建功，可惜尾段再失一球，僅以3:2險勝今季實力大減的華倫西亞，過程並不輕鬆。

巴塞近期攻強守弱

今仗暫未知巴塞主帥朗奴高文的停賽上訴結果，但球隊相信仍會沿用近期已經習慣的3-5-2陣式，美斯及基沙文的合作越見默契，且狀態同樣出色，近日接近包辦全隊八成入球。不過，自從贏得西盃後，巴塞此後四場聯賽同樣有失球，上仗即使有朗奴阿拿奧祖回歸正選一樣失兩球，今仗面對反擊銳利的馬體會亦大有可能再失球。

至於對手馬體會上輪1:0險勝護級分子艾爾切，總算重返勝軌，繼續領導群雄。馬體會近4場聯雖然贏出3場，但整體對手實力不算強，面對畢爾包、貝迪斯及西維爾等每每有失球。今仗的焦點非倒戈的蘇亞雷斯莫屬，這位前巴塞射手離隊後首次重返魯營球場作賽，不過球隊近期入球似乎更靠安祖哥利亞及今季位置推前的馬高斯洛蘭迪。可以預期以一分為目標的馬體會，將以穩守突擊的打法對陣巴塞，今仗作客有力爭「士哥」。

「海鮮」畢爾包難讓奧沙

同日西甲，上輪爆冷擊敗西維爾的畢爾包回到主場迎戰同屬中游的奧沙辛拿。自西盃決賽大敗予巴塞後，畢爾包此後4場未嘗1敗，而且當中更曾擊敗馬體會及西維爾。不過，畢爾包雖有遇強越強的特性，但面對同級或實力較次的球隊卻未必穩勝，今仗面對同樣是踢風流波的奧沙辛拿未必讓得起，讓半/一寧撐下盤。（球賽編號：星期六74；now632台明日3:00am直播）

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