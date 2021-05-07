紐卡素周五憑哥林威爾遜在下半場梅開二度，作客爆冷以4:2擊敗李斯特城，開出250倍波膽，令後者爭取來季歐聯席位遇上打擊敗，全取3分的紐卡素很大機會可以護級成功。

主場的李斯特城今仗有莊尼伊雲斯在熱身時受傷，正選位置由馬克艾拜頓代替。開賽16分鐘，紐卡素有辛特麥斯明在無人看管下單刀射門被卡斯柏舒米高以腳擋出，但6分鐘後，阿仙奴借將祖爾韋洛克便連續四場在英超上陣取得入球，藉蘇恩古失誤成功搶球後殺入禁區為紐卡素射成1:0。34分鐘，紐卡素由馬特列治開出右路角球，杜密特近門頂入將比數改寫為2:0。

半場落後兩球的李斯特城於63分鐘以艾約斯佩雷斯入替尼迪迪冀能收復失地，但僅1分鐘後便再失球。哥林威爾遜接應馬特列治長傳後殺上，卡斯泰尼鏟球但力度不夠，哥林威爾遜單刀入禁區並扭過舒米高射入，紐卡素領前至3:0。其後，哥林威爾遜於73分鐘接應米基爾阿米朗傳送後射門木柱，但他成功補射入網，紐卡素將比數拉開至4:0。

大勢已去的李斯特城戰至80分鐘才破蛋。上半場曾救出費達歷高費南斯、伊恩拿祖以及占美華迪射門的紐卡素門將杜巴夫卡，被接應華迪助攻的馬克艾拜頓在禁區內射破十指關，紐卡素被追成1:4。87分鐘，伊恩拿祖亦建一功，自3月開始以來在英超射入了10球，是同期入球最多的英超球員，助李城追成2:4，可惜為時已晚。

李城被紐卡素爆冷擊敗後，在英超積分榜以35戰得63分續居第三位，多賽一場下領先第四位的車路士2分及領先第五位的韋斯咸5分，仍未確保可穩佔前四名。至於紐卡素全取3分後，35戰得39分，由賽前的第17位升上第12位，若第18位的富咸下周一主場未能擊敗般尼，紐卡素便能提早確定護級成功。

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