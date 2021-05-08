據法國傳媒報道，巴西球星尼馬將會與巴黎聖日耳門（PSG）續4年新約到2026年，每年他將可獲得3,000萬歐元（約28億港元）的收入。

尼馬2017年由巴塞隆拿以2億歐元加盟PSG，雖然在19年曾表示希望回歸巴塞，但隨球隊上季殺入歐聯決賽後，他留隊的呼聲亦越來越高。在兩周前，22年才與PSG完約的尼馬表示：「我和PSG的合約仍有時間，大家希望做出對大家同樣是最好的決定。我已經說過我現在在巴黎過得很開心，比起過去幾季的感覺更好。」

雖然其後PSG在歐聯4強被曼城淘汰無緣今季的決賽，但有指尼馬仍然相信球隊和教練普捷天奴，正準備和球會續多4年新約至26年，新合約他每年更可獲得3,000萬歐元的收入，假如球隊能贏下歐聯冠軍，更會有額外的巨額獎金條款。除了尼馬外，PSG更希望確保另一位主力基利安麥巴比留隊，這位22歲法國前鋒同樣是22年和PSG完約，有指皇家馬德里有意簽下他，故PSG希望可以盡快和他續約。

巴黎聖日耳門在歐聯出局後，球隊亦在聯賽和法足盃兩條戰線，但周五榜首的里爾作客0:3挫朗斯，多打一場的情況下領先PSG 4分，假如里爾餘下2仗全勝就能穩拿聯賽冠軍；法足盃PSG將在4強作客鬥蒙彼利埃。

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