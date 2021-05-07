【名家足路】

西甲今周上演兩場前列大戰，今日先有巴塞隆拿對馬德里體育會，明日則有皇家馬德里對西維爾，兩場賽事的勝負定影響爭標大局。目前排第三位的巴塞主場出擊，牌面上稍為佔優，但馬體會防守始終較有保證，受讓半/一下盤可捧場。

今季西甲已到最後階段，只餘4輪賽事下前4位球隊只有6分距離，當中一哥馬體會作客巴塞被視為季內爭標最重要賽事，更有指這是決定冠軍誰屬的一戰。有西班牙傳媒賽前詳細分析兩隊可能的陣式及人選，為這場大戰增添不少氣氛。

西維爾上場不敵畢爾包後，目前落後馬體會六分，此戰別無選擇，必須擊敗皇馬才可保住一線希望。假如巴塞及皇馬先後勝出，爭標形勢就更混亂，可能要鬥到最後一輪才決出冠軍。

蘇亞雷斯勢成及時雨

馬體會前仗作客不敵畢爾包後，上場作客以一球險勝艾爾切，表現算是不俗。當中蘇亞雷斯傷癒復任正選，可說是及時雨，這名射手經過一場賽事後狀態應會提升，有助憑突擊攻破巴塞大門。

另一點令我傾向支持馬體會是因該隊的防守能力強，縱使下半季失球數字上升，但現時仍屬西甲失波最少一隊。事實上，由施蒙尼帶領的馬體會防守向來有保證，對前列球隊失波甚少；巴塞原先有機會重奪爭標主導權，可惜前仗對CF格蘭納達先勝後敗，痛失三分後，上場險勝華倫西亞，才總算保住爭標機會。

巴塞近年開始換血，但球隊基本上仍是靠美斯、布斯基斯及碧基等幾位多年功臣支撐，他們年紀不輕，表現或多或少打點折扣，隊內年輕球員表現又未算穩定，在關鍵戰能否發揮水準將成疑問。

皇馬周中歐聯不敵車路士出局後，衞冕聯賽已是今季餘下唯一目標。「銀河艦隊」今季礙於班底所限，力戰至這個階段仍有機會已相當難得，惟此役疲兵出戰，是否有把握面對已無退路的西維爾也成疑問。既然如此，倒不如支持近期表現算是穩定的畢爾包迎奧沙辛拿的主勝。

文：鄭兆聰