周五歐洲足協（UEFA）宣佈，對已正式宣佈退出歐洲超級聯賽（ESL）的9支球隊作出處分，9隊需要合共損出1,500萬歐元之外，再扣減一季歐戰的5%收入。根據英國電訊報報道指，英超Big 6球隊包括曼城、曼聯、利物浦、車路士、熱刺及阿仙奴除了面臨UEFA的罰款外，這六支球隊亦會因為參與ESL而被英超賽會處於嚴重的罰款。

較早時候UEFA宣佈會對9間目前已退出ESL的球隊進行處分，至於另外三間始創會員皇家馬德里、巴塞隆拿及祖雲達斯，就會轉交由UEFA的紀律機構處理。根據報道指，雖然未有明確提到Big 6需要繳交多少罰款，但了解到的是這筆罰款的金額將會非常大，目的是為了對這6間在英超最富有的球會造成影響，而且希望令到其他14支球隊的股東以及高層明白到違規的嚴重性。

雖然此前有報道指，英超賽會有機會對Big 6進行扣分，但現時預計扣分一事將不會進行，不過英超賽會選擇在財政方面對Big 6球隊進行嚴重的處分，目前仍未知道Big 6是否能夠對這次的罰款金額進入上訴。

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