曼聯球迷近日舉行大型示威，要求班主格拉沙下台，經過多日的沉默後，班主之一的祖爾格拉沙周五透過曼聯官網發表公開信向球迷致歉，並承諾日後將會親自與球迷對話，改善雙方關係。

祖爾格拉沙在信中表示，將會在今季結束後參加公開論壇，改善球會與球迷之間的關係，他又重申未來會繼續投放資源讓曼聯變得更壯大：「我們多年來一直為球會投放資源，今年亦會一樣，我們會讓奧脫福和卡靈頓繼續成為歐洲最佳水平的足球設施。」

格拉沙在信中就加入歐超聯一事向球迷致歉，並承認「犯下錯誤」。他表示曼聯是歐超聯12家球會之中最早宣佈退出計劃之一，他重申格拉沙家族與其他球迷一樣一直深愛曼聯：「我希望讓你們知道，我和我的家人一樣非常關心曼聯，並尊重這家球會的傳統和價值觀，我們致力保護着這些核心價值。我們明白到球迷對歐超聯的憤怒，未來我們必定虛心聆聽球迷的聲音，做一個更好的聽眾。」

格拉沙又承諾未來會讓球迷參與球會的決策：「我們明白到球會需要變革，我們會與主要的球迷代表機構在一些重要問題上進行磋商，包括我們未來參加的比賽。我們亦知道讓球迷參與球會各個層面關鍵決策的重要性，我們願意就這個問題與大家進行有建設性的討論。」

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