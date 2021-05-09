今天正值母親節，為人子女相信會在這個日子當中為自己的母親送上禮物，當然就連國外的知名球星亦不會錯過這個偉大節日。祖雲達斯前鋒基斯坦奴朗拿度（C朗）過去經常會帶同母親Dolores Aveiro在公開場合出現，去年的母親節這位36歲葡萄牙球星更購買一輛BENZ給母親，絕對是球壇的「孝順仔」。至於近期因為左手無名指骨裂需要休戰的塘鵝大前鋒錫安威廉臣（Zion Williamson），在19年的選秀會上成為狀元時，當提及自己的母親時更感動落淚。

由於今年疫情持續的關係，近期C朗的母親Dolores一直身在葡萄牙的馬德拉島中，至於C朗就積極備戰母親節當天對陣AC米蘭的意甲大戰，相信今年要為Dolores在母親節正日慶祝有一定難度。不過去年在疫情期間回到馬德拉島避疫時，C朗就在重返都靈前，送給Dolores一輛BENZ給媽媽慶祝母親節快樂，可見C朗對自己的母親實在是疼愛有加。

除了Dolores之外，C朗女友佐真娜同樣可以享受到母親節的快樂，雖然目前C朗的4名囝囡皆由由代母所生，不過佐真娜依然視他們如就生子女般對待。早前佐真娜更帶同一家大細出外玩耍，從佐真娜在IG上載的照片可見，她亦非常享受這段歡樂時光，並且在IG寫上：「媽媽是我最喜歡的名字，願每天都可以如此美麗，我們真的十分享受。」

至於NBA方面同樣有不少「孝順仔」，19年被塘鵝選中成為NBA狀元的錫安，當時在接受ESPN記者的訪問時，本來這位大前鋒一開始笑容滿面，不過當去到他提起自己的母親為了自己犧牲不少時，就感動落淚：「沒有我的母親的話，我就不會站在這裏，她為了我拋棄了自己的夢想。」

目前效力網隊的巨星杜蘭特（Kevin Durant）出身在單親家庭，在14年成為年度MVP的時候，更曾公開表示自己的母親Wanda才是真正的MVP：「我們不應該在這裏，是你令我們相信。你將衣服放在我們的背上，將食物放到桌子上，當你餓着肚去睡覺時，仍然要確保我們吃得飽，你為了我們而犧牲很多，你才是真正的MVP！」

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