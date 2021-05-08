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港超聯休戰一日後，今日重燃戰火，亦是首階段最後一輪賽事，上演兩場「爭標組」對「護級組」的賽事，下午先有理文對晉峰，晚上再由東方龍獅對愉園。

今季港超聯爭設第三循環，在這個階段會把聯賽8隊分為2組，前四位球隊出戰「爭標組」，尾四位球隊將出戰「護級組」。經過13輪賽事後，目前大局已定，將出戰「爭標組」和「護級組」的球隊亦已確定，但仍要為爭取最終排名而爭取分數（見另文）。其中東方與榜首的傑志只有三分差距，只要東方餘下賽事全勝，在23日的「爭標組」煞科日贏傑志2球或以上，就可以力壓對手封王。

東方傷兵多紮住上

愉園對東方在傳統上屬「左右之爭」，但現時兩隊的政治色彩已大大減退。兩隊雖然在聯賽榜差距甚大，東方現排第二，而愉園則在榜尾，但東方與愉園今季已曾四度交手，他們在菁英盃分組賽各贏一次，決賽則由東方以2:0勝出捧盃，聯賽首循環則以1:1賽和。

為了爭標，東方必需拼盡每一場。門將葉鴻輝賽前表示：「受疫情影響，賽程比以往密，球隊在種種問題影響下，一直未能以完整陣容出戰。」東方最近傷兵滿營，多位球員要帶傷上陣，葉鴻輝續說：「隊內氣氛一直保持正面，隊友和教練間不斷鼓勵，過去幾場都在球賽末段取得重要入球。」東方連續四仗在球賽尾段取得入球，取得3勝1和成績。目前排榜尾的愉園，則繼續有主教練鮑家耀停賽，要改由潘文迪督師。

晉峰鬥理文望搶分

另外，今日下午三時在深水埗運動場亦會上演理文對晉峰的賽事。理文季中有尼迪利突然掛靴，加上不時有主力受傷，表現令人失望，季前預計有力爭標的他們現只排第四，比天水圍飛馬少四分，好消息是顏樂楓有機會復出。晉峰季初經歷連番大敗，吸收經驗後表現大有改善，但要在理文身上搶分，難度不低。

本報訊