香港增添一張東京奧運入場券，23歲的混血女飛血何詩蓓今晨在體院閉門進行的香港長池游泳計時賽III，在女子50米自由泳游出新港績的24秒59，同時達到東奧A標（24秒77)，繼100米及200米自由泳後，她個人獲得三張東奧入場券，連同她有份達標的兩項接力賽，總共有五個奧運席位，冠絕港隊。

香港長池游泳計時賽III分上、下午兩節進行，女子50米自由泳共六人參賽，並非主項的何詩蓓之前曾多次游出東奧B標的成績，包括去年10月在體院不計入港績的館內賽，曾游過24秒79；上月同一地點的長池計時賽次回合，何詩蓓游出24秒83的新港績並達東奧B標，事隔三個星期，今日她游出24秒59達東奧A標奪冠，亞軍是26秒09的譚凱琳，季軍是26秒50的簡綽桐。

香港原本有34張東奧入場券，但馬術的障礙賽由於近日有斯里蘭卡騎手質疑國際馬聯計算亞大區排名時出錯，最後原本以亞大區第二名獲入場券的鄭文傑，現位列東奧個人賽及團體賽第一後備，要到六月底才有定案。

若剔除馬術障礙賽，何詩蓓今仗為香港取得第34張東奧入場券，她在2019年四月在香港計時賽率先為港隊取得頭兩張奧運入場券，包括女子100米及200米，隨後亦在同年的世錦賽跟隊友合力取得兩項接力賽奧運資格，她暫時已有五個東奧席位在手，是港隊第一人。

今晨同場男飛魚何甄陶，在50米自由泳以22秒09刷新港績，十分接近東奧A標的22秒 01。

下午將繼續比賽，預計會有更多泳手達東奧標準。

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