周日西甲，維拉利爾（圖）主場鬥切爾達，「黃潛」聯賽前四無望，已將寄望放在月尾上演的歐霸盃決賽上。球隊剛於上周四激戰過後今仗或會輪換，面對近兩戰全勝的切爾達，難讓半/一，寧敲下盤。（球賽編號：星期日71；now632台明日0:30am直播）

維拉利爾在上周四歐霸盃四強作客悶和阿仙奴晉身決賽，球隊在聯賽已無緣前四，要取得下屆歐聯參賽資格惟有寄望贏歐霸冠軍。今仗球隊或會輪換，讓歐霸正選上陣的球員稍作休息，預計部份副選球員如卡路士巴卡、摩西斯高美斯和艾拔圖摩蘭奴都會上陣，加上翼鋒卓禾斯鬥槍手時傷出，對球隊攻力有影響。事實上，球隊聯賽近期表現不穩，近3仗輸2場，今仗並不看好。

另邊廂，位列中游的切爾達未有護級壓力，但球隊近況越戰越勇豪取兩連勝，首席射手伊亞高艾斯巴斯上仗因傷被換走，但已無大礙今仗可上陣。對賽往績上，雖然切爾達首循環主場不敵「黃潛」，但球隊近2次作客都能全取3分而回。

同日，華倫西亞主場鬥華拉度列，華倫上仗以2:3不敵巴塞隆拿後炒教練查維加西亞，由助教禾路再次暫任看守教練，但球隊已經連續10場有失球，今仗面對同樣要搶分護級的華拉度列，有望大手交易，可敲「入球大細」[2.5球]的「大」。（球賽編號：星期日58；now632台今日10:15pm直播）

文：港生