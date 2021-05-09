正力爭前四的車路士，周六在英超聯賽作客以2:1擊敗曼城，於補時階段射入絕殺一球的馬高斯阿朗素，直認今仗贏得有運，但最重要的還是全要三分。

「我很高興，特別因為這是艱難的一季。」自芝維爾在去年夏天加盟後，遇到極大競爭的馬高斯阿朗素說。「每次落場我都會全力以赴，希望向領隊施壓，要他更重用我。我認為自己每次都做得很好，這亦是我要一直做下去的事情。今仗的入球令我非常激動，我真的很高興。」

這位西班牙左閘又承認，曼城前鋒阿古路射失12碼，令車路士不致落後0:2，相當好彩。他說：「我們大難不死，並把握了這次機會。我們上半場表現欠佳，最後五分鐘有點鬆散，但下半場的演出很出色，值得全取三分。」

阿朗素今仗在補時階段，快隊友赫臣奧杜爾一步把皮球送入網窩，攻入個人今季第二球。「他踢到了我的腳，但無論由誰射入，那都是一個有效的入球，最重要的是我們可以全取三分。」他說。「我們正爭取打入三甲，這三分很重要，今場勝利亦是我們鎖定前四席位的重要一步。目前仍有三場比賽，我們必須逐場踢好，努力爭取佳績。」

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