世界排名第七的白羅斯球手莎芭蘭卡，周六在馬德里網球公開賽女單決賽，以盤數2:1勇挫一姐芭迪，贏得個人第10項職業賽冠軍。

莎芭蘭卡一開賽已打得相當積極，只花了25分鐘便先贏一盤6:0，這亦是芭迪近四年來首次在一盤內「吞蛋」。莎芭蘭卡在第二盤的水準稍稍下降，讓芭迪有機可乘追回一盤6:3。戰至決勝的第三盤，雙方打成4:4平手時，莎芭蘭卡又打破芭迪的發球局，並乘勢再贏6:4，總分以2:1勝出，成功報回兩周前在斯圖加特網球賽決賽一敗之辱，同時亦終止了對方自2019年羅馬賽以來，在泥地賽場的連勝強勢。

「老實說，我在斯圖加特網球賽決賽後受了傷，甚至無法移動，令我一度打算退出（馬德里賽）。」莎芭蘭卡說。「不過，康復進度很好，四日後我的感覺就好得多了，如今我更贏得了冠軍，這真是神奇的一周。」

男子組方面，德國的施華利夫在四強以6:3、6:4擊敗奧地利的迪安，並會在周日的決賽，與意大利的巴利天尼爭奪冠軍。巴利天尼在另一場四場賽事，以6:4、6:4淘汰挪威的魯特。

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