【綜合日本外電】距離東京奧運開幕不足三個月，日本國內仍有不少反對奧運的聲音。近日有人發起網上請願活動，要求停辦今屆東京奧運，結果不足2日已收集到超過22萬人簽名。

日本上周五宣佈延長東京、大阪、京都、兵庫、愛知和福岡6個都府縣的緊急狀態至本月31日，所有提供酒類和卡拉OK的飲食店需繼續停業，店舖面積超過1,000平方米的大型商業設施亦需要縮短營業時間，並且在周末休業。

雖然日本奧委會上周四宣佈向各國奧運代表團派發輝瑞疫苗，希望減輕日本的醫療負擔，不過國內反對東京奧運的聲音依然此起彼落。日前就有人在網上請願平台www.change.org發起簽名活動，要求停辦東京奧運。發起人表示現時疫情仍未有任何受到控制的迹象，當局堅持舉辦奧運是罔顧日本市民的生命安全。截至上周五下午為止，該請願活動已經收集到超過22萬人支持。

發起請願的日本律師宇都宮健兒表示，在現時疫情大流行的環境，加上國內醫療壓力巨大之下，日本不可能安全地舉辦奧運，只會令國內的疫情進一步惡化。他呼籲日本政府應該將僅有的醫療資源投放在控制國內疫情之上，而非因為舉行奧運而進一步削弱有關資源。