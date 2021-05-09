英國傳媒報道，一直被傳會於今夏離開熱刺的哈利卡尼，雖然不會主動向球會提交轉會申請，但就將會請求班主利維，好好考慮其他球會的斟介報價，據報曼聯已準備斥資9,000萬鎊（約9.8億港元），收購這位27歲英格蘭前鋒。

熱刺周六作客以1:3不敵列斯聯後，離聯賽榜前四越來越遠，出戰來下季歐聯的機會已相當渺茫，就連歐霸盃席位也未必可以到手，《每日郵報》與《太陽報》均指，身為英格蘭國家隊隊長的哈利卡尼，在熱刺已經意興闌珊，並有意離隊另覓發展。哈利卡尼於2004年加入熱刺接受青訓，並於19年獲擢升至一隊，他歷來在各項賽事為球會入了219球，包括在今季有31球進賬，但就從未贏過任何主要錦標。卡尼上月在倫敦足球頒獎典禮，當選年度足球先生時就坦承，希望能夠贏得隊際錦標。

《太陽報》指出，熱刺並無意賣走尚有三年合約在身的卡尼，但如果報價達到1.75億鎊，利維就可能會心動，但在疫情底下，已難有球會能夠承擔如此高昂的轉會費。報道報，曼聯已計劃出價9,000萬鎊挖角，而卡尼本人雖然不會改式入紙要求轉會，但就會私下跟利維商量，希望對方能否成人之美。

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