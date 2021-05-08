周六德甲早場多蒙特3:2力克次席的RB萊比錫，亦間接協助拜仁慕尼黑末打今輪已經成功封王。不過此後出場的拜仁一樣唔留手，射手羅拔利雲度夫斯基個人連中三元之下，助球隊主場以6:0大炒慕遜加柏贈興。

雖然冠軍已經提前落袋，但拜仁照樣強陣出擊，羅拔仔、湯馬士梅拿、甘美治，阿拉巴等悉數正選上陣，結果開波僅2分鐘就領先。阿拉巴左路傳中，羅拔仔尾柱控定無人看管下近門一抽破網先開紀錄。21分鐘後，小將穆斯亞拿禁區內傳中予梅拿，後者起腳省中對手守衞照樣入網。

隨後拜仁強攻，34分鐘羅拔仔接應梅拿的高波，側身抽射破網拉開至3:0。臨完半場前，拜仁一次反擊羅拔仔左路推順交予右路的京士利高文，後者控定後勁射再入一球，令拜仁半場遙遙領先4:0。

易邊再戰拜仁的稍稍放軟手腳，不過64分鐘因科利安尼奧侯斯禁區內犯手球，球證判罰12碼，羅拔仔操刀一射中鵠，射入個人今場第三球，同時射入今季聯賽個人第39球，差1球就成功追平「轟炸機」武勒保持多年的單季40球的紀錄。隨後拜仁雖然有後備入替小將尼安素高亞斯領紅被逐，但對戰局未有影響，尾段更有利萊辛尼埋齋，最終以6:0狂數慕遜加柏慶祝九連霸。

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