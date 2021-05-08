周日西甲尾場上演榜首大戰，力爭衞冕的皇家馬德里主場迎戰「四哥」的西維爾。兩隊上周同樣遭遇敗仗，皇馬歐聯四強被車路士踢出局；西維爾則聯賽一球不敵畢爾包，被三強拋開，今仗不容再失，面對體力已經見底的皇馬，西維爾受讓半/一絕對值撐，敲下盤！（球賽編號：星期日79；now611及632台明日3:00am直播）

文：亨少

皇家馬德里上周三歐聯四強次回合作客車路士，在必須要爭取入球之下，皇馬處處受制於對手的高壓逼搶以及快速反擊，若非車路士眾將連番失機，加上門將泰拔高圖爾斯有神勇演出，銀河艦隊或會大敗一場。最終皇馬以0:2落敗終結歐聯征途，亦側面反映到球季最後階段，皇馬已幾近彈盡糧絕。

上場歐聯對車路士，皇馬有隊長沙治奧拉莫斯復出，但這位35歲老將卻因拉傷大腿肌肉又要倦勤，進攻方面，近期比賽皇馬要爭取入球完全依靠賓施馬的個人能力，雖然這位法國前鋒狀態出色，但畢竟亦已33歲，與卻奧斯及莫迪歷等連場征戰下，體能勢必有影響。而且皇馬近期4場聯賽有2場只與對手打成0:0，可見球隊的攻力問題。

落後六分爭標不容再失

至於西維爾上輪迎戰畢爾包，全場形勢佔優下尾段被對手攻入一球，最終以0:1吞敗，八場不敗走勢告一段落之餘，爭冠機會大受影響。今輪前西維爾以六分落後榜首馬德里體育會，今仗再失分的話等於提早宣佈爭冠失敗，雖然以西維爾的實力難與其他三強相比，但現時仍有機會下相信眾將仍會拼盡。

西維爾主帥盧比迪古因上仗領今季第五張黃牌，今仗被罰停賽，不過球隊現時陣容完整，前鋒安尼斯利、奧甘波斯，以及季中加盟的艾真度高美斯漸見默契，快速直接的地面進攻打法，相信將令現時體能狀況一般的皇馬極為艱難，作客之下絕對有力偷雞。