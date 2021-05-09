曼城周六在主場以1:2遭車路士絕殺，未能於主場提前封王，在上半場末段先開紀錄的曼城翼鋒史達寧投訴，下半場於禁區內被葛特蘇馬犯侵，但獲球證未有判處12碼。車路士領隊杜曹反駁指，史達寧在比賽初段以危險動作鏟截迪姆華拿，未有即時領紅牌被逐已「執番身彩」。

「我未能起腳射門，是因為葛特蘇馬用膝頭頂向我的腿筋。」史達寧說。「我不肯定這為何不是12碼，也不知為甚麼沒有適當的審視。球證說已經翻看了錄像，我說到底，我個人認為那是一球12碼。」

對於史達寧的投訴，杜曹就連消帶打，指對方其實早就應該被逐離場。「我看不到第二次（12碼危機）的情況，只是聽說早前曾對迪姆華拿嚴重侵犯的史達寧，能夠繼續在場上出現，同樣是相當有運。」杜曹說。「我在這裏不是要談這些的，我沒理由要說球證的壞話，他們已盡了全力。我只能承認，你需要一點運氣，這點永遠不會改變。」

-----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波