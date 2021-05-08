講港府防疫措施，幾乎講到口臭。就算盲目到可以無視邏輯與科學，錯漏百出和朝令夕改的政策已夠市民大眾疲於奔命；例如，一人染疫，整幢隔離。一座大廈，一宗涉及變種病毒之個案出現，就所有居於該處者都要強制檢疫21日；可是日前又突然決定縮短日數，結果有提早結束隔離期之人士，就與政策未改前、隔離足三周的市民同日回家。

如此安排，自然有人歡喜有人愁，這情況亦令我想起NBA今季新設的附加賽。行文之時正落入附加賽位置的湖人，其主力勒邦占士（LeBron James）早前狠批新制，更表示提出建議者應該被炒；可是從球迷角度，或一些季後賽邊緣球隊來說，這未嘗不是件好事，比香港的防疫政策好太多。

一直以來，季後賽資格都由東、西岸各前八名球隊取得，簡單明瞭。而附加賽的賽制，即分岸前六方可直接取得季後賽席位，第7至第10位則需再爭；第7對第8，勝方出線，而該場之敗方則要與第9對第10之勝方爭奪最後一個資格。本來事不關己，己不勞心，舊制之下目前排西岸第七之湖人原本仍在季後賽範圍，如今卻有可能要在附加賽掙扎，怨言難免吧。但是改制，其實也大大提高了常規賽的可觀性。

近年常規賽每到尾段，已出線之球隊不時收起主力，遠遠落後者則早早擺爛，務求「取得」較差績以提高抽中高排名新秀的機會。有時難得早起看場球，看雙方陣容天殘地缺，想想也氣結。

改制之後，前六名要搏命保住排名，第7至10位也不得不發力追趕，對近年被指有欠精采的常規賽幫助甚大。聯盟改善此情況的決心其實早見於2019年，先是透過修正新人選秀之機會率（戰績最差球隊獲新人狀元籤的機會率由25%降至14%），如今再設附加賽，令擺爛的「優勢」沒那麼明顯，同時亦是球迷之福。

伍家謙

多媒體工作者

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