田徑場上，她是出名的嚴師，運動場外，對三歲兒子陳諾千依百順，這應該是母愛的威力，她是中學體育老師、香港男、女跳遠紀錄保持者陳銘泰及俞雅欣的教練、丈夫眼中「滿分」的太太陳慧賢（Animo），今日母親節，她最想要的禮物是一班星將跳得更遠、兒子快高長大，祝願天下媽咪「母親節快樂」！

記者／攝影：徐嘉華

訪問這天，上月滿三歲的陳諾一坐上單車上，就摩打腳上身，Animo同跨欄教練丈夫陳沛要用跑的才能追得上，少一點精力也應付不了，Animo也說：「真的好攰，不過都幾享受。」

香港田徑界沒人不識Animo，平時有跳遠的比賽，她總會繃緊着臉在場邊指點運動員，香港男子跳遠紀錄保持者陳銘泰是其中一個，小學四年級已開始跟Animo練跳遠，一練就17年，視對方為半個媽咪：「她一向出名惡死，無論是外表還是聲線，她說話較直接，不會理會別人的感受，不過心底裡好關心我們，我人生不同階段她都有份參與，絕對是半個媽媽。」

大學一年級開始跟Animo的俞雅欣，巧合地自己媽咪的身型及不愛吃芝士及飲牛奶的嗜好，跟Animo一個模樣，最不同的，應該是脾性，她仍記得五年前跟Animo練跳遠前，目擊教練將陳銘泰鬧到喊：「那次是在練習中，Animo企硬要阿泰跟她的指示練，阿泰持不同觀點，被她鬧到喊，想起來都有點驚。」

Animo正職是德望中學體育老師，擁有18年跳遠教練經驗，學生最細是三歲BB班，以為她對湊小朋友駕輕就熟，怎知陳諾遺傳自己的倔強、硬頸，令她哭笑不得。訪問這天，記者想將一個GoPro放在單車上，諾諾堅決不要，父母哄他安上後會變成super car一樣快，兒子還是堅持己見，Animo沒好氣的說：「我媽咪同陳沛都說我自作自受，兒子的脾性似足我，問題多到嚇死人。」

作為教練，她有辦法帶領一班跳遠精英去到運動員夢𥧌以求的舞台如奧運會、亞運會、全運會、世大運等等；作為母親，Animo自認「新手」，沒兒子辦法：「我教跳遠，完全在掌握之內，但諾諾好難揣摩，他成長好快，幾個月就有不同轉變，試過好惡鬧他，但他不受惡，現在唯有給他無限鼓勵，我一向教學生嚴，沒想過對兒子幾有愛心。」

結婚七年多，跨欄教練的丈夫陳沛也給Animo十分「滿分」，大讚老婆是「理想家長」：「生小朋友之前，我都幻想自己如何做一個理想的家長，猜不到Animo真的做到，對住諾諾，她比我更有耐性，有時我也會向諾諾發發脾氣，她反而提醒我不要太快動氣，她對個仔真的好細心。」

今日母親節，Animo一家會跟父母一齊食飯慶祝，禮物嘛，陳銘泰已率先在本月初的香港田徑錦標賽跳出兩年來個人最佳的7米7 ，提前送禮，丈夫陳沛預錄一段祝賀「母親節」的影片，多謝Animo為家庭的付出，一句「希望BB越來越愛惜你，我們一家人越來越開心、溫馨」，窩心的祝福更勝千言萬語。

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