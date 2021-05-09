周日英超早場賽事，狼隊主場迎戰白禮頓。白禮頓上半場先有李維士鄧克接應角球頂入，惟這名守將在下半場拉跌呈單刀姿態的法比奧施華，被球證直紅趕離場。少打一人的白禮頓面對狼隊的狂轟濫炸，終於在76分鐘被艾達馬查奧爾追成平手，補時階段狼隊靠基比斯韋特禁區內勁射絕殺，助狼隊2:1反勝10人白禮頓，終結聯賽兩輪不勝走勢。本來今場全取三分就護級成功的白禮頓，就要等到周一富咸對陣般尼一仗全失三分，才肯定護級成功。

開賽早段狼隊踢得相當主動，3分鐘域天拿在禁區頂射遠柱，不過被羅拔山齊士飛身撲出。狼隊在一輪攻勢無法先開紀錄後，戰至13分鐘反被鄧克接應角球頂入，被白禮頓反客為主領先1:0。25分鐘白禮頓又靠角球攻勢，丹般恩頭槌攻門但被魯爾柏迪斯奧撲走後再中楣彈出，半場白禮頓領先一球返回更衣室。

換邊後53分鐘，入球功臣鄧克出手拉跌獲得單刀機會的法比奧施華，球證向前者出示紅牌，令白禮頓在下半場早段就要少踢一人。隨後狼隊換入艾達馬查奧爾及韋利安荷西加強攻力，68分鐘摩天奴在禁區外遠射，可惜又再度被山齊士倒地撲走。戰至76分鐘，查奧爾在禁區內與法比奧施華一次撞牆配合後，立即快腳射成1:1。84分鐘，白禮頓守將回傳失誤，查奧爾扣過門將後傳中，可惜基比斯韋特面對空龍撞射高出，狼隊錯失反超前的黃金機會，不過戰至補時階段，韋特終於將功補過，接應隊友傳中後射入，協助球隊以2:1反勝白禮頓。

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