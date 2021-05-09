當你喺街度被challenge玩Mini籃球，而你又射極都唔入嘅時候，點算好？等媽咪出手啦！
喺@tphills嘅Instagram就upload咗條片，入面見到位妹妹玩Mini籃球，但唔知係姿勢唔好定點，射咗幾次都射唔入籃，仲有啲氣餒㖭！就喺呢個moment，媽咪出手啦，示範正確嘅射姿，之後囡囡就射入咗啦！最後祝所有媽媽，母親節快樂。
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