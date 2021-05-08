曼聯今季基本上餘下兩大目標，在英超確保前四位置，以及於本月26日歐霸盃決賽爭標，爭取在領隊蘇斯克查領軍下的首項錦標。然而今季最後賽程卻非常緊密，由周日作客阿士東維拉起到26日的歐霸決賽，18日內共有6場比賽進行，最難捱是未來5日3賽。蘇斯克查對賽程安排非常不滿，斥由不懂足球的人去作出決定。

由於原定上周日迎戰利物浦一仗，因有球迷闖入奧脫福球場示威而押後，經研究後令曼聯今周賽程極為緊密。對於紅魔在季尾要應付的賽程，蘇B回應說：「這安排簡直是前所未見，這是由一些從不認識這水平足球的人，所作出的決定；那些西裝筆挺安坐在辦公室，以往未曾參與過職業足球賽事以及完全不懂這是甚麼一回事的人，令事情搞砸。球員的體力實在難以支撐，確實是無法應付，未來幾場比賽，曼聯陣中每一位球員都要作好準備被派上陣。我為球員們設想，在排陣上必須小心處理，避免有球員因比賽頻密而受傷，5天3賽是幾乎不可能任務，但我們只能接受這挑戰勇往直前。」

正如蘇B所言，曼聯所有球員都要做好上陣準備，考慮到今仗後馬上要在周二迎戰第三位的李斯特城，以及再兩天後進行雙紅會補賽，預計蘇帥會在未來三仗用上盡量多的球員應戰。

-----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波