下季將接掌羅馬的摩連奴，據報已將在前球會曼聯上陣機會欠奉的荷蘭中場雲迪碧克，視為他今夏的收購目標。

雲迪碧克去年夏天從母會阿積士以4,000萬鎊入「魔」，可惜得不到太多表現機會，至今在各項賽事僅得13場正選，僅入1球。下季會轉教羅馬的摩連奴，傳有意將這位24歲荷蘭國腳帶到意甲。

不過，英媒稱曼聯不會輕易放棄雲迪碧克，會使用一切方法挽留這位球員，還承諾下季會給予他更多機會。

有傳摩連奴接掌羅馬後，會嘗試引入更多英超球員兼他的舊部，包括熱刺的丹麥防中賀積查治、中堅艾歷迪亞甚至過去在車路士及曼聯都跟隨過他的老將桑馬達，最近都與首都狼扯上關係。

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