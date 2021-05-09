季初在曼聯表現平平的前鋒卡雲尼，去到下半季後突然大爆發，近期的狀態非常火熱。雖然這位34歲烏拉圭前鋒與紅魔的合約在今夏到期，但英國傳媒每日郵報指，現時紅魔打算將卡雲尼的周薪由原本的20萬鎊（約220萬港元），增加至25萬鎊（約270萬港元），希望卡雲尼可以續留紅魔多一季。

此前有報道指卡雲尼打算在今季結束後回到家鄉南美繼續球員生涯，不過領隊蘇斯克查就曾經公開表示球會將盡全力留下這名烏拉圭老將，現時就有望用加薪去引誘卡雲尼續約一年。報道又提到，現時卡雲尼與紅魔方面仍未達成共識，皆因受到疫情關係，卡雲尼現時與家人分隔兩地，因此種種的外界因素將會決定卡雲尼會否與紅魔續約。

去年10月份，卡雲尼選擇以自由身由原本的巴黎聖日耳門（PSG）加盟曼聯，據報卡雲尼為了轉會至曼聯，已經減薪35%，而且未有收取600萬鎊的簽約費。雖然現時紅魔有權將合約延長多一年，不過首先要獲得卡雲尼的同意。

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