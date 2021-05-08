阿特蘭大（圖）今日作客帕爾馬，現時意甲前四爭奪戰依然混亂，阿特蘭大仍需搶分力保歐聯席位，因此今仗即使面對弱旅帕爾馬亦無留手原因，「讓球主客和」[-2]照捧「客勝」。 （球賽編號：星期日44；now638、有線654及無綫myTV Super 301台今日9:00pm直播）

阿特蘭大下半季的聯賽表現平穩，對上14場聯賽只曾不敵已經提早奪得意甲冠軍的國際米蘭。球隊現時未有傷兵，惟正選門將高連尼今場需要停賽，不過帕爾馬攻力疲弱，是今季意甲入球最少球隊，相信對阿特蘭大後防不會構成考驗。

客隊今季火力依舊旺盛，是聯賽入球最多球隊，除了兩大射手路爾斯梅利爾和杜雲沙柏達外，左閘魯賓高辛斯的聯賽入球數亦達至雙位數。另一邊廂，帕爾馬雖然數字上仍有機會護級成功，不過球隊近期表現毫無起色，近五場全敗，加上球隊鋒線傷兵眾多，現時只剩謝雲奴和哥尼利斯兩位正選可用，2人今季合共僅入6球。

同日另一場羅馬對已經篤定降班的克羅托內，羅馬在周四的歐霸盃次回合以正選陣容應戰，後衞基斯史摩寧和般奴皮利斯更齊齊傷出，加上正選門將包盧比斯續倦勤，預料今場近乎例行公事的比賽，爭勝恐怕有心無力，雙方未必會開放對攻，敲[3.5球]的「細」。（球賽編號：星期日64；now638、有線654及無綫myTV Super 301台明日0:00am直播）

文：薰爵