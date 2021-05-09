東方龍獅周日晚在港超聯繼續陷於苦戰，至60分鐘把握愉園防守失誤由杜度球頭槌建功，險勝2:1，追至與一哥傑志同分。東方主教練李志堅賽後指球隊表現依然不夠進取，另續受傷兵及內部問題困擾。

力求三分的東方，在母親節夜戰旺角場，但只得冷清的470名球迷入場，面前對愉園東方續缺翼鋒艾華頓及中堅艾華度，但有中鋒盧卡斯復任正選，在前線拍費蘭度及辛祖攻堅，而馮慶燁與基頓合組中路防線，梁冠聰及李嘉耀出任左右後衞。

至於四連敗的愉園亦變陣，謝家榮代替屠俊翹把守最後一關，黃浩然替葉卓文與盧斯安奴握守中路防線，而進攻重心米基爾停賽期滿復出，支援復出的中鋒艾迪比帝。開賽初段，東方主導戰局，但表現慢熱且欠積極，早段未能組織太多埋門。16分鐘，愉園潘迪軒右路開出角球，黃浩然跳頂，可惜稍欠角度被東方守門員葉鴻輝擋出。

戰至18分鐘，東方射手辛祖在右路禁區把握愉園中場黃智康犯錯截得皮球順勢勁抽入網，東方領先1:0。東方領先後，表現依然未見太大改善，戰至29分鐘，愉園潘沛軒右路傳地波，串演右後衞的李嘉耀擺烏龍助愉園追成1:1。東方完半場前有利馬傷出，由黃威入替，兩隊半場各一言和。

易邊後，東方收起有傷的盧卡斯及梁冠聰，改派鍾偉強及黃梓浩上陣。60分鐘，愉園守衞以為皮球出界，被基頓在底線前頭槌二傳回禁區，杜度無人看管頂入成2:1。東方取得領先後未能乘勢而上，愉園之後有數次反擊機會，可惜伍家揚及米基爾未能將攻勢轉化為埋門，東方保住2:1戰果到完場，完成兩循環賽事有31分，因對賽不及同分、少踢一場的傑志居次席；而愉園五連敗，14戰9分，以第8名出戰護級組。

東方主教練李志堅賽後表示，球隊不夠進取，領先後應更積極爭取保險球，他說：「盧卡斯及利馬帶傷上陣，而艾華度及艾華頓仍因傷未可必趕及爭標組上陣。球隊內部出現一些問題，不方便公開說太多，但球隊會全力爭取勝出爭標組三場賽事。」愉園總監潘文迪滿意球隊發揮，但對未能追平感可惜。

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