利物浦周六在英超聯賽，於主場以2:0擊敗修咸頓，領隊高普賽後表示，只要紅軍在餘下四輪聯賽全取12分，便有機會取得下季歐聯資格。

利物浦目前以34戰得57分，排在積分榜第六位，落後多踢一場排第四的李斯特城六分，但由於對方最後三場分別要硬撼曼聯、熱刺與車路士，所以高普認為紅軍仍有機會躋身前四。

「我不知道交叉手指祈求好運有沒有用，但我們一定要取勝，如果最後四場全勝，可能就已足夠（打入前四）。」高普說。「這是因為李斯特城要鬥熱刺，又要對車路士。在餘下四場全勝是我們唯一的機會，亦是我們要做的事情。這必然十分困難，但我們一定要嘗試。」

「今場勝利得來不易，但相當重要，我們很需要它。每次面對修咸頓都是這樣，我實在想不起有哪一次是輕鬆的。（2015年）那場英聯盃賽事吧，但當時（修咸頓領隊）哈辛赫圖還未上任。」高普續道。「對於打入前四，我們還有機會，就是這樣。我們可以做的，就是贏下所有比賽，這十分困難，因為我們周四就要對曼聯。傳統上這不會是容易應付的比賽，但我們一定會全力以赴。」

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