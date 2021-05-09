西甲皇家馬德里隊長沙治奧拉莫斯季後將會約滿球隊，但至今仍未有關於續約的任何消息傳出，約滿後極大機會以自由身離隊。同時，有西班牙傳媒發現這位35歲老將的個人Instagram突然follow了包括尼馬在內的大量巴黎聖日耳門（PSG）球員，或正預視新東家可能將是這支法甲班霸。

由05年開始效力皇馬的拉莫斯，去季開始已經與球隊展開漫長的續約大戰，據指拉莫斯希望可以維持原有年薪甚至加薪，但皇馬主席佩雷斯不願向已經35歲的拉莫斯支付每年過千萬的年薪，雙方一直拉鋸至今仍未有任何眉目。而隨着球季越近尾聲，拉莫斯離開的機會就越高，加上有指銀河艦隊已經準備簽入同樣為自由身的阿拉巴，估計雙方和平分手的機會極大。

而西班牙一家電台的體育節目發現，PSG與尼馬周六宣佈續約，尼馬於個人IG上載相片公佈消息後，拉莫斯亦有留言拍手恭喜。同時，亦發現拉莫斯突然follow了包括莫路伊卡迪、派斯奴甘佩比、安達靴里拉，以及達斯拿等的多位PSG球員IG，不禁令人猜測拉莫斯的下一站或者就是這支法甲班霸。

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