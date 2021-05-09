巫師後衞韋斯卜克（Russell Westbrook）周六在作客溜馬的NBA常規賽取得33分、19籃板、15助攻，職業生涯累積181次「三雙」，追平了「大O」奧斯卡羅拔臣（Oscar Robertson）保持的NBA最多「三雙」紀錄，韋少今戰在加時最後時刻更2罰俱中，成為巫師以133:132險勝溜馬的功臣。

兩隊今場連番惡鬥，完半場巫師僅以63:62領先溜馬1分。主場的溜馬在第三節形勢佔優，但韋斯卜克在該節還剩1分39秒助攻予比爾（Bradley Beal）射入兩分球，今場助攻達到10次而獲得個人今季第35次大三元，職業生涯「三雙」更累積至181次，平了「大O」保持的NBA紀錄。韋少在三節比賽後取得24分、12籃板、10助攻，但當時巫師落後溜馬92:101。

第四節最多落後溜馬12分的巫師，憑比爾轟入全場最高50分以及韋少平NBA紀錄的表現，得以在加時後險勝溜馬1分而升上東岸第九位。韋少在法定時間射人巫師的最後2分，助球隊超前124:122，但主隊由今場攻入了35分的拿維治（Caris LeVert）扳平而令比賽進入加時。

加時比賽溜馬稍為佔先，拿維治在還剩2分34秒上籃得分助球隊領先4分，但貝丹斯（Davis Bertans）遠射三分得手為巫師追成129:130。而在韋斯卜克再入2分後，森拿（Edmond Sumner）中距離跳投命中助溜馬再領先132:131。然而，韋少最後1秒2罰球俱中，拿維治最後試射三分亦遭韋少成功封截，溜馬終於以1分飲恨。

周六（香港時間周日）NBA常規賽戰果

溜馬 132:133（加時） 巫師

76人 118:104 活塞

速龍 99:109 灰熊

註︰前者主場

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