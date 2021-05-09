英國傳媒報道，曼聯因為「反格拉沙家族」示威活動的影響，錯失了一份為期10年、總值2億鎊（約21.7億港元）的訓練球衣合約。

《每日郵報》周六報道，曼聯打算以總部設在曼徹斯特的The Hut集團旗下在柴郡的公司Myprotein，取代將於6月30日約滿的卡靈頓訓練場冠名贊助商AON而成為訓練球衣贊助，然而，集團董事總經理李察阿諾（Richard Arnold）宣佈，The Hut集團已撤回原定於7月1日開始的交易。報道引述《觀察者報》指，The Hut對球迷試圖杯葛曼聯班主以及他們的合作夥伴感到憂慮。

曼聯早前答應參加新設立的歐洲級超聯賽引來球迷不滿，雖然會方及後已宣佈退出歐超聯但未能平息球迷怒氣，班主格拉沙家族成為被針對目標，上周日對利物浦的英超雙紅會賽前，魔迷不但在奧脫福外示威，部份更闖進球場，比賽最終被逼改期。

有不具名組織其後更以hsahtag「NOTAPENNYMORE」更在Twitter上呼籲杯葛球會的主要合作夥伴Adidas、TAG Heuer和Cadbury，據報道，看到在社交媒體上這個活動的The Hut，擔心他們會成為大曼徹斯特區球迷的目標，因此這家位於曼徹斯特機場附近、市值數十億鎊的公司決定退出交易。由於AON的約即將於6月底到期，此舉對曼聯無疑是一大打擊。

《觀察者報》的報道指，曼聯和The Hut都拒絕作出回應。

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